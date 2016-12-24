Житель Саранска погорел на подмене ценников на товары в гипермаркете

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В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже трех стульев, надувного матраса и насоса из гипермаркета. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как установили полицейские, хитроумный товарищ переклеил в торговом зале ценники с дешевых товаров на более дорогие и расплатился за покупки через терминал самообслуживания. Помочь вывезти товары из торгового центра он попросил своего приятеля, который не догадывался(!) о преступных намерениях друга. Общая сумма причиненного ущерба составила 3514 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение мужчины. Свою вину он признал полностью. Как отмечается, часть похищенного была изъята, насос криминальный «маркировщик» уже успел продать знакомому.
В отношении горожанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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