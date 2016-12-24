В Мордовии росгвардейцы сдали кровь для медучреждений республики

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Мордовия пополнили банк донорской крови и плазмы региона в рамках ведомственной акции «День донора в Росгвардии».
Процедуру донации производили в Республиканской станции переливания крови. Собранная кровь и ее компоненты после лабораторных исследований будут отправлены в лечебные учреждения региона для нуждающихся в них пациентов.
Для допуска к процедуре росгвардейцы сдали экспресс-анализ крови, заполнили специальную анкету и побеседовали с врачом на предмет возможных противопоказаний к донорству.
«Личный состав Росгвардии регулярно принимает участие в донорских акциях. Задача каждого из нас быть полезным Отечеству настолько, насколько это возможно», - отметила помощник начальника управления – начальник пресс-службы региональной Росгвардии лейтенант полиции Наталья Адушкина.
Во время процедуры донации росгвардейцы приняли участие еще в одной акции - «Культурный код донора», которая направленна на вовлечение доноров в культурную жизнь регионов, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.
Медики поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что с каждым разом к донорской акции присоединяется все больше правоохранителей.
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