Бойцы из Мордовии на передовой получили очередную гуманитарную помощь с родной земли

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Пришли вести с передовой. Из Мордовии наши бойцы получили очередную гуманитарную помощь, сформированную по их запросам. Тёплые вещи, продукты длительного хранения, медикаменты, генераторы - все это сейчас у ребят есть. Одному из наших подразделений для выполнения задач был необходим автомобиль, его также привезли. Попросили довезти техническое оснащение (рации, тепловизоры). И флаг региона - «чтобы душу грел, вспоминать земляков, близких». Все наказы выполним.

Школьникам республики хочу сказать - бойцы читают ваши искренние письма, от души благодарят вас за поддержку. И огромное спасибо жителям Мордовии, предпринимателям, организациям за помощь нашим воинам. Она им очень нужна сейчас».