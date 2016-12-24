В Инсарском районе многодетные семьи средства маткапитала направляют на улучшение жилищных условий

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В рамках реализации национального проекта «Демография» в Инсарском районе за прошедшие десять месяцев подано 9 заявлений на выдачу сертификатов на получение республиканского материнского (семейного) капитала. Кроме того, шесть многодетных семей реализовали средства маткапитала, из них три – на погашение задолженности по ипотеке, две – на строительство домов и одна – на реконструкцию жилья. Десять семей проживают в райцентре, еще пять – в селах.
По словам жителей района, средства маткапитала являются хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса. Также их можно направить на образование детей или на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Отметим, что республиканский материнский (семейный) капитал предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего или каждого последующего ребенка, или мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего или каждого последующего ребенка.
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