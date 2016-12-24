В поселке Барашево 14 семей готовятся к новоселью

В поселке Барашево Теньгушевского района скоро будут введены в эксплуатацию новые дома: 4 дома на 2 квартиры и один 6-квартирный дом. К ним уже подведены все коммуникации. Сейчас в помещениях идут внутренние отделочные работы.

В эти дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья переедут 14 семей. Планируется, что они заселятся не позднее 15 декабря.

«Намечены и большие планы на будущее. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» планируется построить 5 новых жилых домов: для трех семей, работающих в сфере АПК, и двух семей, работающих в социальной сфере. Продолжится строительство социальных объектов: подготовлены проекты капитального ремонта средних школ в Теньгушеве, Барашеве, Шокше и поселке Дачный. Продолжится и благоустройство центра поселка Барашево. Рядом с новым Домом культуры, детской и спортивной площадками запланировано создание современной площади по улице Лесная с выложенными брусчаткой дорожками, красивыми фонарями, качелями, скамейками и цветниками», - отметила глава Теньгушевского муниципального района Ольга Куткина.