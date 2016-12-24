В Саранске под колеса грузовиков угодили еще две пожилые женщины

В столице Мордовии фиксируется уже целая серия наездов грузового транспорта на пожилых пешеходов при движении автомашин задним ходом. О двух новых инцидентах сообщает Госавтоинспекция республики, оба случились 18 ноября в Пролетарском районе города

Около 9 утра на придомовой территории в районе д.№18 по проспекту 60 лет Октября 56-летний водитель мусоровоза на базе «КАМАЗа» при движении транспорта задним ходом не обеспечил безопасность маневра и совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая находилась позади автомашины. В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По результатам освидетельствования водитель трезв.

Следующее ДТП произошло уже в 13 часов 20 минут в районе д.№52/а по улице Коваленко. Здесь 43-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» в ходе разгрузки товара в торговую сеть быстрого питания при движении автомашины задним ходом не заметил 74-летнюю женщину, которая шла сзади по тротуару. В результате наезда пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. По результатам освидетельствования виновник ДТП также находился в трезвом состоянии.

Напомним, что днем ранее, 17 ноября, в Саранске напротив дома 56/2 по улице Севастопольской 22-летний водитель автомашины «ГАЗ-270710» при движении задним ходом не обеспечил безопасность маневра и совершил наезд на 84-летнюю женщину, проходившую позади грузовика. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.