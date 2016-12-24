Глава Мордовии поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники налоговых органов Республики Мордовия!



За последние годы налоговая служба кардинально изменилась. Вы используете современные информационные технологии, развитию цифровых сервисов уделяете первостепенное внимание. Как результат – эффективное решение государственных задач, повышение качества оказания услуг и снижение административных барьеров для людей и бизнеса.



В регионе улучшается налоговая дисциплина во всех отраслях экономики. Налоговые поступления – это существенная помощь в развитии дорожной инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств, строительстве детских садов, школ и медицинских учреждений. Уверен, и в дальнейшем ваши профессионализм и знания будут способствовать повышению налогового потенциала Мордовии.



В октябре в республике принято решение об освобождении мобилизованных военнослужащих, добровольцев и членов их семей от транспортного налога. Работа в этом направлении должна быть выстроена чётко, предметно, чтобы не допускать ошибок.



Благодарю сотрудников налоговых органов Мордовии за принципиальность, преданность своему делу и хорошие результаты работы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!



Глава Республики Мордовия А. Здунов