Глава Мордовии поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником

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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Уважаемые сотрудники налоговых органов Республики Мордовия!
За последние годы налоговая служба кардинально изменилась. Вы используете современные информационные технологии, развитию цифровых сервисов уделяете первостепенное внимание. Как результат – эффективное решение государственных задач, повышение качества оказания услуг и снижение административных барьеров для людей и бизнеса.
В регионе улучшается налоговая дисциплина во всех отраслях экономики. Налоговые поступления – это существенная помощь в развитии дорожной инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств, строительстве детских садов, школ и медицинских учреждений. Уверен, и в дальнейшем ваши профессионализм и знания будут способствовать повышению налогового потенциала Мордовии.
В октябре в республике принято решение об освобождении мобилизованных военнослужащих, добровольцев и членов их семей от транспортного налога. Работа в этом направлении должна быть выстроена чётко, предметно, чтобы не допускать ошибок.
Благодарю сотрудников налоговых органов Мордовии за принципиальность, преданность своему делу и хорошие результаты работы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
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