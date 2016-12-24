Два проекта из Мордовии стали лауреатами Национальной премии Russian Event Awards 2022

«Здесь будет город-сад»
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19 ноября в Нижнем Новгороде были подведены результаты Национальной премии Russian Event Awards 2022. Награда вручается проектам в сфере событийного туризма. На конкурс было подано 604 заявки из 62 регионов России. До финала добрались 314 реализованных идей из 55 субъектов страны. Финальные мероприятия премии проходили в течение трех дней в Нижнем Новгороде, по результатам которых два проекта из Мордовии были отмечены наградами конкурса.
Гран-при в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» получил Radisson Hotel & Congress Center Saransk 4*. Отель неоднократно становился площадкой для проведения деловых мероприятий и туристических событий. Одно из последних – полуфинал всероссийского туристического конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил в Саранске с 15 по 18 ноября.
В номинации Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек диплом за второе место получил Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «КУРГОНЯ».
«Кургоня» проводится с 2015 года и удивляет всех своим размахом, национальным колоритом и кухней, открытой душой мордовского народа и размером главного символа праздника – мордовской ватрушки кургони. Для фестиваля она выпекается диаметром 1,5 метра.
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия является частью проекта «Пора путешествовать по России», который в феврале 2018 года стал лауреатом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а по итогам 2021 года — лауреатом премии Правительства РФ в области туризма.
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