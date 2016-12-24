Бизнес-миссия Республики Мордовия в Ульяновскую область способствует межрегиональной экономической кооперации

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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помог уже многим бизнесменам. В рамках программы проходят встречи и заключаются выгодные сотрудничества.
Так, Глава Мордовии Артём Здунов обсудил перспективы сотрудничества предприятий двух регионов с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Главная цель — расширить межрегиональное взаимодействие, наладить импортозамещение и работать на благо родины.
Как отметил во время круглого стола губернатор Ульяновской области Алексей Русских, точки соприкосновения уже есть: «Наши регионы похожи. Мы славимся промышленностью, логистикой, сильны компетенциями и кадрами, перспективами и открытой инновацией. Убеждён, что вместе мы способны развить наши сильные стороны и подтянуть слабые».
В состав делегации из Мордовии в Ульяновскую область вошло 40 руководителей предприятий и организаций различных отраслей. У каждого была возможность презентовать свою продукцию и обрести новых партнёров.
Представил одну из организаций первый заместитель генерального директора управляющей компании «РМ Рейл» Сергей Дробжев: «Являемся крупнейшими производителями вагонов на территории современной России. Мы выпускаем более 10 тысяч вагонов ежегодно. На сегодняшний день мы законтрактованы в объёме, который не позволяет переработать текущие производственные мощности. Мы ищем партнёров в части возможного сотрудничества по многим областям. В основном, это металлообработка, изготовление части комплектующих вагонов. Надеемся, что эти контакты сложатся и мы будем сотрудничать с Ульяновской областью».
Делегация Мордовии познакомилась поближе с рядом производств, впечатления — хорошие. По итогам поездки сразу несколько ульяновских предприятий проявило интерес к сотрудничеству с бизнес-сообществом нашей республики. Мордовия и Ульяновская область расположены рядом, рост объёмов сотрудничества на руку обоим регионам, а подобные бизнес-миссии – ещё один шаг в этом направлении.
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