Капитальный ремонт в «Комсомольской ЦРБ»

Важные социальные объекты должны оставаться в рабочем состоянии. В Чамзинском районе об этом знают. Там в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» производят капитальный ремонт Комсомольской центральной районной больницы.

Годом ранее она выглядела так: старые окна, полы и стены, не предназначенный для инвалидов лифт. За обновление медучреждения взялась организация «ПСК «ДОМ». Начиная с 4 квартала 2021 года, строители выполнили большой объём работ. Например, к августу этого года «частично выполнена отделка 3 и 4 этажей. Выполнены некоторые инженерные системы, фасад, кровля. Выполняются работы по входным группам, по отделке, инженерным сетям», — сообщает главный инженер ООО «ПСК» «ДОМ» Дмитрий Чижев.

Компания занимается капитальным ремонтом, строительством новых домов, демонтажом зданий, знает толк, как грамотно и качественно выполнять свою работу. При этом производитель работ в «Комсомольской ЦРБ» Артём Максимов отмечает хорошие условия работы в Мордовии: «Наша компания не из Республики Мордовия, а из города Казань. И так как мы приехали из другого города, чувствуется хорошая помощь от руководства республики, чёткий контроль и хорошая инвестиция».