В Кадошкинском районе вблизи села Латышовка ведется ремонт дороги

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт дорожного полотна производится в Кадошкинском районе. В этом году там уже отремонтировали участок дороги «Кадошкино-Пушкино-Нагаево», общей протяженностью свыше 4 километров.

Участок «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» вблизи села Латышовка тоже ремонтируется. Работы начались 10 августа и продлятся до 10 декабря. Затем дорожники уйдут на вынужденный перерыв. А возобновят ремонт уже в мае 2023 года и завершат в конце июня.

Реконструкция предполагает не только улучшение дорожного полотна, но и установку новых остановок и фонарей. Цена вопроса - более 200 миллионов рублей. И это не единственный участок автодороги, который в этом году приводят в порядок в Кадошкинском районе.

В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Мордовии отремонтируют более 40 автодорог регионального значения. Кроме того, рабочие приводят в нормативное состояние несколько предаварийных мостов.