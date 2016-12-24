В Кадошкинском районе вблизи села Латышовка ведется ремонт дороги

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт дорожного полотна производится в Кадошкинском районе. В этом году там уже отремонтировали участок дороги «Кадошкино-Пушкино-Нагаево», общей протяженностью свыше 4 километров.
Участок «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» вблизи села Латышовка тоже ремонтируется. Работы начались 10 августа и продлятся до 10 декабря. Затем дорожники уйдут на вынужденный перерыв. А возобновят ремонт уже в мае 2023 года и завершат в конце июня.
Реконструкция предполагает не только улучшение дорожного полотна, но и установку новых остановок и фонарей. Цена вопроса - более 200 миллионов рублей. И это не единственный участок автодороги, который в этом году приводят в порядок в Кадошкинском районе.
В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Мордовии отремонтируют более 40 автодорог регионального значения. Кроме того, рабочие приводят в нормативное состояние несколько предаварийных мостов.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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