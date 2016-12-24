Ежемесячную выплату на первого ребёнка в Мордовии получают более 5 тысяч семей

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка введена с 2018 года. Сейчас в Мордовии такую финансовую поддержку получают более 5 тысяч семей. Одной из таких стали Смирновы. В 2021 году их семья увеличилась в два раза. У Анны и Андрея родились двойняшки Дарина и Диана.

Национальный проект «Демография» направлен, в том числе на то, чтобы в стране увеличивалось количество детей, и как следствие - счастливых семей. Государство заботится и о материальной составляющей жизни первичной ячейки общества. Меры социальной поддержки для этого являются хорошим подспорьем.

Получить ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребёнка можно обратившись в социальную защиту населения по адресу регистрации.