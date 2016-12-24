Региональный материнский капитал поддерживает многодетные семьи

Мордовия вошла в число лучших практик страны по развитию субъектов Российской Федерации. Речь о региональной выплате на поддержку многодетных семей. Материнский капитал в республике предоставляется семьям, имеющим трех и более детей, дополнительно к федеральной выплате.

Республиканский материнский капитал — мера поддержки семей с тремя и более детьми. Одна из таких — семья Климкиных. У Анны и Олега ребятишек целых четверо.

Благодаря полученным средствам, у семьи Климкиных появилась просторная и уютная квартира. Улучшение жилищных условий – самый популярный способ использования маткапитала. Почти 90% семей тратят его именно на это. Федеральная мера поддержки адресована родителям одного или двух малышей, а вот региональный капитал – дополнительный способ поддержать семьи. В Мордовии он полагается при рождении третьего и последующих детей.

В целом, в республике, количество многодетных семей увеличивается. К примеру, за последние три года их число выросло в два раза. На сегодняшний день эта цифра перевалила за 8 тысяч, а количество детей в таких семьях превысило 20 тысяч.

Напомним, чтобы воспользоваться республиканским семейным капиталом, необходимо постоянно проживать в Мордовии и иметь более двух детей. Потратить средства можно также как и федеральные — на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию матери.