Стёпушкиным из Торбеева вручили сертификат на материнский капитал

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Счастье, умноженное в разы! В сентябре этого года у Стёпушкиных случилось радостное событие — их семья стала больше ещё на одного человечка. В многодетном семействе родился четвёртый ребёнок — сыночек Тимофей. Такие семьи в Мордовии поддерживают. Стёпушкиным тоже вручили сертификат на получение регионального материнского капитала. Он положен семьям с тремя и более детьми. На что потратить эту выплату — супруги уже решили.
В целом сейчас в Торбеевском районе проживают 276 многодетных семей. В них воспитывают 918 детей. Как рассказал глава муниципалитета Сергей Шичкин: в целом демографическая ситуация в районе чуть лучше среднереспубликанского показателя. Есть куда стремиться! Сейчас в районе нет недостатка рабочих мест, так что в муниципалитете очень надеются на скорейший прирост рождаемости.
Что касается регионального маткапитала, с начала действия программы в районе выдано 426 сертификатов. В 2022-ом такую выплату получили 38 семей.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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