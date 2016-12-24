Дискуссионный клуб сторонников партии «Единая Россия»

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10 ноября в конференц—зале «Доме Союзов» состоялось заседание дискуссионного клуба сторонников партии «Единая Россия». Главная тема - меры социальной поддержки слепых и слабовидящих.
Одно из направлений деятельности сторонников партии «Единая Россия» - проведение дискуссионных клубов. На них обсуждаются самые актуальные и важные для региона темы. 10 ноября заседание было посвящено мерам социальной поддержки тех, кто плохо видит или не видит вовсе.
Представители министерств и ведомств, образовательных учреждений и общественных организаций собрались для обсуждения мер социальной поддержки.
Участники клуба выделили два наиболее актуальных для Мордовии вопроса — это физическая доступность городской среды и предоставление инвалидам по зрению технических средств реабилитации. Эти проблемы непременно будут решаться.
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