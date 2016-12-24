В Мордовии активизируют работу по упреждению пожароопасных ситуаций на объектах агрокомплекса

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На субботнем оперативном совещании в Доме республики Глава Мордовии поднял проблему участившихся с наступлением холодов пожаров.
«За неполные двое суток – три возгорания, - отметил Артём Здунов. - Частный дом в Ковылкинском районе и два случая на площадках сельхозпредприятий – на складе пилорамы в Зубово-Полянском районе и на сельскохозяйственном предприятии в Ардатовском районе. Есть жертвы».
Глава Мордовии указал министру сельского хозяйства и продовольствия РМ Александру Кечайкину на необходимость провести работу по упреждению пожароопасных ситуаций на объектах агрокомплекса. Также руководитель республики напомнил всем руководителям министерств и ведомств о контроле соблюдения правил противопожарной безопасности.
«Каждый пожар лишает кого-то жизни, рабочего места, наносит ущерб экономике. В начале отопительного сезона мы договаривались пройти все домовладения, оценить риски. Сейчас главам районов, спасательным службам нужно взять все эти объекты, включая производственные площадки, на особый контроль по соблюдению противопожарного режима», - сказал Артём Здунов.
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