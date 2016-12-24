В Рузаевке выделены земельные участки под пять новых инвестпроектов

В городе железнодорожников в ближайшее время появится пять новых производств, инвесторы трех из них - резиденты ТОСЭР «Рузаевка». Общий объем инвестиций по этим проектам составит 580 млн. рублей, на новых предприятиях для жителей Рузаевского района будет создано 150 новых рабочих мест.

О поддержке инвестпроектов и выделении земельных участков под новые производства говорили на субботнем оперативном совещании у Главы Мордовии.

Проект компании «Рузово» - строительство комплекса по производству стабилизационных смесей на основе яичных продуктов.

«Я-Блок» запустит производство газобетона. По словам министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Ивана Горина, выход завода на полную мощность запланирован на лето будущего года, объем инвестиций 90 млн. рублей, будет создано 20 рабочих мест. Строители подтверждают высокий спрос на газобетонные блоки при строительстве жилья, как в республике, так и за ее пределами.

«Экспонента» расширит свои производственные площади за счет линии по производству химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей, прорабатываются вопросы взаимодействия с компанией «Кнауф» и крупными ритейлерами.

«Овер фарма» наладит выпуск биологически активных пищевых добавок и косметических средств и создаст 90 рабочих мест.

Также в Рузаевке будет строиться автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

«Пусть это небольшие проекты - но это новые рабочие места, новые компетенции. Если, к примеру, газобетон нам нужен - у них рынки будут, они будут расширяться. Это неплохо, пусть у нас будет много таких проектов. Но они должны быть не только в Рузаевке - прошу глав районов, руководителей отраслевых министерств обратить на это особое внимание», - подчеркнул Артём Здунов.

Руководитель республики поручил Правительству держать вопрос по этим пяти инвестпроектам на постоянном контроле, чтобы не возникало никаких проволочек, в том числе по техническому присоединению . «Бизнесу помогайте, он потом отплатит вам за это налогами в бюджет», - сказал Глава Мордовии.