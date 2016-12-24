Артём Здунов поблагодарил мордовских врачей за работу в местах боевого слаживания

Медики из Мордовии в минувшую пятницу вновь работали на площадке учебного центра, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики. Уже несколько раз бригада врачей под эгидой регионального Минздрава выезжала для оказания медицинской помощи нашим бойцам.

В этот раз обратившихся к медицинским специалистам было меньше. По словам Министра здравоохранения РМ Олега Маркина, например, стоматологическая помощь была оказана двум десяткам ребят, это в разы меньше, чем в прежние приезды медиков. - «Врачи скорректировали лечение тем, кто обращался к ним ранее, провели более сотни различных исследований – ЭКГ, анализ крови, флюорография. Клиническое освидетельствование прошли более 65 человек, динамика лечения у всех положительная».

Артём Здунов на оперативном совещании в субботу поблагодарил работников здравоохранения за эту важную работу: «Это наши ребята, чьи-то мужья, братья, сыновья, каждый из них важен для республики, будем помогать всем».

Председателю правительства Мордовии Владимиру Сидорову поручено довести до нормативного состояния помещение одной из казарм, где размещаются бойцы, а также продолжить формирование бригад из представителей Красного креста и военруков, для организации в местах боевого слаживания обучающих модулей – по оказанию первой медицинской помощи и военно-тактической подготовке.