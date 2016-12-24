Участницы из Саранска вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Объявлены победители полуфинала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На протяжении трех дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из разных регионов боролись в Саранске за право выйти в финал конкурса. 39 профессионалов отрасли туризма из 22 регионов названы лучшими специалистами.

Мордовия впервые приняла участников всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». В событии приняли участие менеджеры индустрии гостеприимства, имеющие за плечами управленческий опыт. Главной целью полуфинала стал поиск профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора. Участников оценивали эксперты – профессионалы отрасли. Они выбрали 39 участников, которые сразятся в гранд-финале конкурса. Мероприятие прошло на площадке Radisson Hotel & Congress Center Saransk.

В рамках конкурсных испытаний участники демонстрировали уровень деловых и управленческих компетенций по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства и предложили решения для реального бизнеса. В частности, посетили ресторан национальной мордовской кухни «Мордовское подворье» и в роли «тайного покупателя» провели инспекцию ресторана, аудит гостиницы «Саранск», разработали концепцию проекта обустройства национального туристического маршрута «Зов Торамы», определили перспективную локацию для обустройства пляжно-рекреационной зоны в городском округе Саранск. Идеи участников будут предложены к реализации. Это позволит увеличить туристический поток и сделать регион еще более привлекательным для туристов.

Также Мордовия стала площадкой для запуска нового образовательного проекта конкурса «Мастера гостеприимства» – школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп». 33 гида и экскурсовода из 22 регионов России прокачали теоретические и практические навыки в актуальной для индустрии профессии, обменялись опытом, рассказали о своих проектах и погрузились в национальную культуру Республики.

На церемонии закрытия были объявлены даты и место проведения гранд-финала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который объединит финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Событие состоится в марте 2023 года в городе Пермь.

Мордовию в гранд-финале нового сезона конкурса представят Надежда Беспалова и Дарья Хулькова.

Надежда Беспалова – генеральный директор Центр спортивного развития «Юниор», имеет более 7 лет управленческого опыта. Центр был открыт на собственные средства в 2015 году для подготовки футболистов, сейчас спортивно-оздоровительная работа с детьми ведется по 4 видам спорта – футбол, чир-спорт, волейбол, настольный теннис. Особое внимание в Центре уделяется направлению «Адаптивный спорт». С 2021 года Надежда вошла в реестр социальных предпринимателей Мордовии и получила соответствующий статус, теперь участвует в конкурсах, чтобы получить возможность выиграть гранты и субсидии на организацию занятий с особенными детьми. Кроме того, Надежда придумала и реализовала нескольких семейных туристических маршрутов. В планах на будущее – открыть собственное туристическое агентство, специализирующееся на детских маршрутах и на путешествиях для родителей с детьми, разработать туристические маршруты для особенных детей.

Дарья Хрулькова – директор отдела продаж и маркетинга отеля Mercure Saransk, имеет три года управленческого опыта. На нынешней должности Дарья занимается разработкой стратегии продаж и доходности отеля и банкетной службы, ведением корпоративного контрактинга, организацией корпоративных мероприятий в отеле, формирует имидж Mercure Saransk, контролирует обучение персонала.