Артём Здунов потребовал устранить все проблемы с выплатами военнослужащим, призванным по мобилизации

Одним из наиболее важных вопросов, рассмотренных на этой неделе на Оперативном штабе под руководством Главы Мордовии Артёма Здунова, стали проблемы с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным из Мордовии по мобилизации.

Руководитель региона заслушал доклад военного комиссара Республики Мордовия Игоря Тихомирова о проводимой работе по устранению недостатков по своевременному доведению выплат до военнослужащих. По словам военкома, проблемы связаны с ошибками при регистрации персональных данных, несвоевременной активацией банковских карт, их отсутствием в ряде случаев.

Глава Мордовии потребовал в кратчайшие сроки разобраться по каждому такому обращению: «Должен быть прямой контакт с семьями мобилизованных – мы об этом договаривались. Все положенные выплаты должны дойти до получателей. По поводу ошибок в данных – их давно нужно исправить, времени на это было достаточно».

Военному комиссару поручено все вопросы по невыплатам по каждому конкретному случаю взять на личный контроль и доложить об исполнении. Стоит отметить, что личное вмешательство руководителя региона позволило решить вопросы с отсутствием выплат по ряду случаев в течение нескольких часов после озвучивания информации на заседании штаба.