Артём Здунов потребовал устранить все проблемы с выплатами военнослужащим, призванным по мобилизации

Репортер

Одним из наиболее важных вопросов, рассмотренных на этой неделе на Оперативном штабе под руководством Главы Мордовии Артёма Здунова, стали проблемы с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным из Мордовии по мобилизации.

Руководитель региона заслушал доклад военного комиссара Республики Мордовия Игоря Тихомирова о проводимой работе по устранению недостатков по своевременному доведению выплат до военнослужащих. По словам военкома,  проблемы  связаны с ошибками при регистрации персональных данных, несвоевременной активацией банковских карт, их отсутствием в ряде случаев.

Глава Мордовии потребовал в кратчайшие сроки разобраться по каждому такому обращению: «Должен быть прямой контакт с семьями мобилизованных – мы об этом договаривались. Все положенные выплаты должны дойти до получателей. По поводу ошибок в данных – их давно нужно исправить, времени на это было достаточно».

Военному комиссару поручено все вопросы по невыплатам по каждому конкретному случаю взять на личный контроль и доложить об исполнении. Стоит отметить, что личное  вмешательство руководителя региона  позволило решить вопросы с отсутствием  выплат по ряду случаев в течение нескольких часов после озвучивания  информации на заседании штаба.

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