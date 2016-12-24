Мастера гостеприимства из разных регионов страны создали авторские подарки для жителей Саранска

Участники всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», приезжая на очные события в разные регионы России, традиционно оставляют частичку своего тепла, доброты и гостеприимства в подарок жителям. Полуфинал одного из направлений конкурса, который проходит в Республике Мордовия, не стал исключением: вместе с коллективом «Мордовия Арена» мастера реализовали предновогоднюю акцию и создали своими руками игрушки для городской елки.

В этом году Мордовия впервые встретила участников конкурса «Мастера гостеприимства». 115 профессионалов отрасли туризма – менеджеров индустрии гостеприимства – из 39 регионов России борются за выход в финал: проходят комплексную оценку своих управленческих компетенций, предлагают уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса. Кроме конкурсных испытаний, для участников организована насыщенная экскурсионная и культурная программа.

На стадионе «Мордовия Арена», построенном к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, собрались 30 участников конкурса: их ждала экскурсия по спортивному объекту и мастер-класс по росписи игрушек национальными мордовскими узорами.

«Социальные акции в разных городах – добрая традиция Мастеров гостеприимства. Мы рады, что «Мордовия Арена» – знаменитый спортивный объект – стала площадкой проведения нашей акции. Символично, что именно в день проведения предновогодней акции, приуроченной к одному из любимых семейных праздников, в Мордовии выпал первый снег. Это вдохновило участников на создание волшебных подарков. Мастера гостеприимства передали Саранску сувениры, созданные своими руками с любовью и теплотой. Теперь они будут украшать городскую новогоднюю елку», – отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов.

Заместитель начальника коммерческого отдела стадиона «Мордовия Арена» Надежда Голикова рассказала, что третий год на стадионе «Мордовия Арена» создается зимний городок для жителей и гостей города: «Каждый раз мы стремимся сделать наш городок ярче и привлекательнее. В этом году на Арене появится резиденция Деда Мороза, каток, лыжня, прокат. И, конечно, ёлка! И для этой новогодней красавицы, которая будет радовать и детей, и взрослых участники конкурса «Мастера гостеприимства» из разных регионов страны создали своими руками елочные шары и ближе познакомились с культурой мордовского народа. Каждая из игрушек расписан мордовским узором, который еще раз подчеркивает любовь к нашей малой родине».

В рамках мастер-класса Мастера гостеприимства познакомились со значением национальных символов, вручную расписали новогодние шары и нарядили свою первую в этом году елку.

«Такие эмоциональные разрядки после конкурсных испытаний, как мастер-класс на «Мордовия Арена» помогают понять, что ты можешь предложить своим гостям объединить впечатления вместе с этникой, а новые, в том числе спортивные объекты с арт-индустрией. Это только обогащает туризм, – делится своими впечатлениями полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» из Чувашии Мария Гришина. – В далеком детстве мы делали своими руками елочные игрушки, но ни разу не приходилось их разукрашивать. У меня трое детей, часто приходится помогать им с творческими заданиями. Думаю, это поможет мне в подготовке подарка для жителей Саранска».

«Очень люблю конкурс «Мастера гостеприимства» и считаю, что будущее именно за такими важными проектами. Узнавать свою страну должен каждый россиянин, а также влюблять других людей в нашу великую, многонациональную страну и искать культурный код России», – рассказала полуфиналист конкурса из Тверской области Анна Овчаренко.

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в 2019 году и объединил за три сезона более 87 тысяч человек. Проект позволяет находить лучшие кадры для туристической отрасли, помогает увлеченным специалистам индустрии реализовывать свой потенциал и развивать внутренний туризм в России.

В этом сезоне участники пробуют свои силы в четырех направлениях, одно из которых – для менеджеров индустрии гостеприимства, имеющих за плечами управленческий опыт. Главная цель проводимого в Саранске полуфинала – найти профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора. Мероприятие проходит на площадке Radisson Hotel & Congress Center Saransk.

На протяжении трех дней в рамках полуфинала менеджеры проходят серию конкурсных испытаний согласно области своей деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская и турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства.

Победители получат возможность войти в состав Экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие до 500 тысяч рублей, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества, стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства страны. Результаты будут объявлены уже 18 ноября.