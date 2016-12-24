Спасатели Республиканской аварийно-спасательной службы провели практические занятия по альпинистской подготовке

Как сообщает МЧС по РМ, навыки скалолазания нередко приходится применять при проведении спасательных операций - когда нужно оказать помощь людям в труднодоступных местах.

Общая координация движений, умение профессионально действовать на высоте — все это входит в число необходимым для спасателя навыков и приобретается именно во время занятий по альпинистской подготовке.

При этом, не менее важно уметь вязать специальные узлы, ведь спасателям приходится часто применять в своей работе альпинистские приемы при работе в горах, эвакуации пострадавших с различных высот, в городской среде - с крыш зданий, козырьков подъездов.

Как отмечается, зачет с личным составом Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы проходил на учебной башне.