Спасатели Республиканской аварийно-спасательной службы провели практические занятия по альпинистской подготовке

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Как сообщает МЧС по РМ, навыки скалолазания нередко приходится применять при проведении спасательных операций - когда нужно оказать помощь людям в труднодоступных местах.
Общая координация движений, умение профессионально действовать на высоте — все это входит в число необходимым для спасателя навыков и приобретается именно во время занятий по альпинистской подготовке.
При этом, не менее важно уметь вязать специальные узлы, ведь спасателям приходится часто применять в своей работе альпинистские приемы при работе в горах, эвакуации пострадавших с различных высот, в городской среде - с крыш зданий, козырьков подъездов.
Как отмечается, зачет с личным составом Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы проходил на учебной башне.
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