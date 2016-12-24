В Саранске молодой парень на «Газели» насмерть задавил 84-летнюю женщину

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, днем 17 ноября напротив дома 56/2 по улице Севастопольской 22-летний водитель автомашины «ГАЗ-270710» при движении задним ходом не обеспечил безопасность маневра и совершил наезд на 84-летнюю женщину, проходившую позади грузовика. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.
Водитель по данным сотрудников Госавтоинспекции был трезв. Парень имеет права с 2018 года, а в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 15 раз, из них большая часть была связана с превышением скорости, в том числе и на 60 км/ч выше разрешенной.
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