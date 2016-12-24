В Саранске 19-летняя студентка перечислила аферистам 300 тысяч рублей

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Молодая жительница столицы Мордовии не смогла распознать в «грозных» телефонных собеседниках обыкновенных жуликов и понесла ощутимые финансовые потери. Мошенники «раскрутили» студентку республиканского ВУЗа на 300 тысяч рублей.
По информации МВД по РМ, сначала девушке позвонил неизвестный товарищ и представился сотрудником Центрального банка РФ. Мужчина изложил затасканную «легенду» про попытки злоумышленников списать деньги с ее банковского счета.
Затем на барышню вышел подельник «банкира», который выдавал себя уже за полицейского. Он по телефону подтвердил информацию об атаке преступников на сбережения жительницы Саранска, и наказал строго следовать рекомендациям «специалиста» Центрального банка РФ.
Следуя инструкциям, девушка оформила так называемый «зеркальный» кредит и перечислила мошенникам 300 тысяч рублей под предлогом защиты своих финансов от несанкционированного списания.
После получения денег дистанционные разводилы, как обычно, перестали выходить на связь, и обманутой студентке пришлось писать заявление в полицию. Общая сумма причиненного ей ущерба составила 304 тысячи рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о «Мошенничестве». Полицейские осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.
МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят из банка, полиции или другой организации и просят совершить финансовые операции по счету (перевод, зачисление, в т.ч. на «безопасный» счет и т.д.), немедленно прекратите разговор. Если есть сомнения - позвоните в свой банк и узнайте, все ли в порядке с деньгами. Будьте бдительны и не выполняйте требования звонившего. Настоящие сотрудники правоохранительных органов или банка никогда не будут запрашивать у вас данные карты или просить перевести деньги.
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