Прокуратура выявила в Большеигнатовском районе нарушения в области обращения с отходами животноводства

Прокуратура Большеигнатовского района по результатам проверки крестьянско-фермерского хозяйства и местного отделения ООО «Воля» выявила нарушения законодательства в области обращения с отходами животноводства.

По информации надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что биологические отходы в установленном порядке не утилизировались, соответствующие документы не велись. Отходы животноводства без предварительной обработки просто вывозились на прилегающие территории ферм.

Также здесь не был должным образом поставлен учет отходов, не велся мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов, отсутствовал производственный экологический контроль.

Указанные нарушения закона оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, создают угрозу возникновения болезней людей и животных.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района главе крестьянско-фермерского хозяйства и директору ООО «Воля» внесены представления об устранении нарушений закона.

По постановлениям прокурора района должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил) в виде штрафа.

В результате принятых прокуратурой района мер нарушения закона устранены.