Житель Саранска за дискредитацию Вооруженных сил РФ заплатит штраф в 49 тысяч рублей

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Сотрудниками ЦПЭ МВД по РМ в ходе мониторинга интернет-пространства выявлен факт дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
Как установили оперативники, 19-летний пользователь социальной сети «Вконтакте» разместил комментарии к видеозаписи в одном из саранских сообществ, дискредитирующие Вооруженные силы России.
В отношении местного жителя был составлен административный протокол, предусмотренный ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Молодой человек признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 49 000 рублей.
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