В Мордовии суд отправил на зону двоих продавцов смертельного алкоголя

По информации Следственного комитета по РМ, двое торговцев поддельным спиртным в возрасте 37 и 38 лет выслушали в Мордовии приговор суда. Они были признаны виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следствием было установлено, что осенью 2020 года один из фигурантов уголовного дела решил попробовать себя в торговле самопальным алкоголем под видом «коньяков» и «водки». На его товар, разумеется, не имелось никаких документов, подтверждающих источник происхождения и безопасность для жизни и здоровья потребителей. Но на трассе М5-Урал в Рязанской области спиртное по вменяемым ценам расходилось на ура.

Продажи росли, и к торговле левым пойлом организатор привлек своего знакомого. В июле 2021 года несколько 5-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью были приобретены и доставлены в Чамзинский район Мордовии. После употребления данной алкогольной продукции трое жителей района скончались. Причиной смерти погибших явилось острое отравление метиловым спиртом. Согласно заключениям судебных экспертиз, часть изъятой оставшейся алкогольной продукции содержала в своем составе ядовитое вещество – метанол.

В рамках расследования было установлено место, где убийственная продукция хранилась и передавалась покупателям. Ее остатки были изъяты.

Приговором суда двум торговцам было назначено наказание в виде лишения свободы, одному сроком 3,5 года, второму – 3 года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.