Пожилой житель Краснослободского района получил условный срок за незаконную вырубку деревьев в лесничестве

62-летний житель села Сивинь Краснослободского района республики ответил в суде за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что в феврале этого года сельчанин попросил своих знакомых помочь ему в рубке деревьев на одном из выделов Краснослободского лесничества. При этом он не сообщил, что у него нет соответствующего разрешения на лесозаготовительную деятельность.

19 февраля «дровосеки» приехали в лесной массив, расположенный вблизи села Новые Авгуры, и бензопилой спилили деревья общим объемом 18 кубических метров. Стволы срубленных сосен они обработали на месте и на двух тракторах с прицепом вывезли в хозяйство организатора этой браконьерской операции. Обвиняемый предполагал в последующем изготовить из стволов сруб.

Но противоправная деятельность предприимчивого пенсионера была выявлена сотрудниками регионального УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Ущерб, причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования РМ, составил 277 669 рублей.

Свою вину мужчина признал полностью и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.