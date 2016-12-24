В Большеигнатовском районе работники Администрации и руководители муниципальных учреждений «маскировали» доходы и недвижимость

В Большеигнатовском районе Мордовии сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и выявили нарушения.

Как сообщается, в ходе проверки было установлено, что муниципальные служащие и руководителями муниципальных учреждений представили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов за 2021 год.

Так, в декларациях были отражены не все банковские счета в кредитных организациях, открытые на служащих и руководителей, а также на их супругов. Указывались не полные суммы доходов, полученных как по основному месту работы, так и в других организациях. Кроме того, были выявлены факты «забывчивости» о находящемся в собственности недвижимом имуществе и другие нарушения.

По результатам проверки главе Большеигнатовского муниципального района внесено представление. За допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции по требованию прокурора к дисциплинарной ответственности привлечены 9 виновных должностных лиц.