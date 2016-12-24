Суд в Саранске вынес приговор 31-летнему водиле за смертельное ДТП

Житель Ромодановского района в «пьяной поездке» на своей «Приоре» в декабре прошлого года учинил в Саранске ДТП, жертвой которого стал один из пассажиров его машины. Еще двое пострадавших в этом дорожном инциденте получили серьезные травмы. Самое примечательное, что в тот момент «гонщик» на «Приоре» уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Как отмечается в информации из Октябрьского суда Саранска, фигурант уголовного дела в ноябре 2020 года попался пьяным за рулем и на полтора года остался без прав. На календаре было 26 декабря 2021 года, до истечения срока лишения прав оставалось несколько месяцев, когда после алкогольных посиделок с приятелями безрассудный товарищ сел в свою легковушку и поехал кататься по заснеженным улицам Саранска.

На улице Косарева «Приора», в которой находились четыре пассажира, вылетела на встречную полосу и столкнулась с «девяткой». В ДТП различные травмы получили сразу несколько человек, но больше всех досталось одному из пассажиров «Приоры» - в тот же день от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Спустя без малого год суд вынес решение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть человека. Жителю Ромодановского района отмерили 6 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Супруге погибшего виновник по решению суда выплатит 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда.