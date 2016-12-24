В Рузаевском районе - новый прокурор

Прокурор республики Сергей Лапин 16 ноября с рабочей поездкой посетил Рузаевский район и представил руководителям органов власти и правоохраны, работникам Рузаевской межрайонной прокуратуры нового прокурора Леонида Козлова.

Сергей Лапин пожелал новому руководителю успехов, призвал к конструктивной работе и тесном межведомственном взаимодействии в решении приоритетных задач района, направленных на его комплексное развитие и повышение качества жизни местного населения.

Также в ходе рабочей встречи Сергей Лапин обсудил с главой района Александром Юткиным и межрайонным прокурором Леонидом Козловым вопросы обеспечения законности и правопорядка на территории района.

С учетом специфики района глава надзорного ведомства обозначил круг приоритетных задач, требующих немедленного прокурорского вмешательства – обеспечение законности в сфере ЖКХ, защита бизнеса и социальных прав граждан.

Как сообщает Прокуратура РМ, вопросы надлежащей реализации национальных проектов и противодействия коррупции прокурор республики поручил Леониду Козлову контролировать лично, оперативному составу – добиваться принятия действенных мер реагирования и реального восстановления прав граждан.

Сергей Лапин также проинспектировал строительство автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка» (2 этап)», которое ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с нарушением графика строительства и в целях предупреждения нарушения окончательных сроков выполнения работ прокурором республики заказчику ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» и подрядчику ОАО «Хотьковскийавтомост» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.