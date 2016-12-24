Послание Главы Мордовии: Резервы для пополнения Саранского бюджета есть

«Резервом для пополнения городского бюджета являются почти 37 тысяч объектов недвижимости, не имеющих правообладателя. При нынешних темпах их оформление завершится к 2030 году. Это недопустимо, прошу ускориться», - указал Артём Здунов.

Также необходимо наращивать собственные доходы от управления муниципальным имуществом. Администрации Саранска при приватизации муниципального имущества необходимо адекватно проводить рыночную оценку и шире использовать конкурентные способы привлечения покупателей. Прошу обратить на это внимание всех руководителей муниципальных образований».

В текущем году была прекращена порочная практика предоставления неконкурентным способом отдельным жителям земельных участков в черте города. Стоимость аренды при этом занижалась в 400 раз. Ежегодно город терял несколько десятков миллионов рублей.

Много городских задач берет на себя региональный бюджет. Республикой оказана помощь по сокращению рыночного долга Саранска в сумме почти 913 млн. рублей, принято решение об освобождении от уплаты части бюджетного кредита на 45 млн. рублей и рыночного долга на 110 млн. рублей.

«За два года из бюджета республики Саранску дополнительно предоставлены более 700 млн руб. на выполнение полномочий столицы – это, я считаю, правильно, - отметил Артём Здунов. - Общая сумма предоставленных налоговых преференций, установленных региональным законодательством, только за прошлый год превысила 1,3 млрд. рублей.

Однако ситуация с финансами в Саранске остается непростой. Есть проблемы в муниципальных предприятиях, на Водоканале и в Горэлектротрансе, в организациях, занимающихся коммунальным обслуживанием, уборкой снега. Республика вынуждена постоянно привлекать силы и средства, чтобы помочь Саранску. Мы, безусловно, продолжим поддерживать функции столицы. Но город может и должен себя самостоятельно обеспечивать.

Игорь Юрьевич (Асабин), Вам необходимо в полной мере выполнить мероприятия, предусмотренные Планом оздоровления муниципальных финансов. Бюджетный эффект от его реализации в следующем году минимум должен составить 300 млн. рублей.

Также, наряду с усилиями республики, город должен активнее работать по привлечению бизнеса. Это обеспечит новые налоги и доходы бюджета».