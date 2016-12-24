Послание Главы Мордовии: Предстоит модернизация очистных сооружений Саранска

«Мы очень долго вас ждали!»
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В настоящее время Минстроем России формируется 5-летний план по развитию инженерной инфраструктуры. МинЖКХ республики во взаимодействии с федеральными органами власти, муниципалитетами необходимо разработать программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, привлечь федеральные средства.
Предстоит модернизация очистных сооружений Саранска, на реализацию которой потребуется несколько лет и существенные объемы расходов. В 2023 – 2024 годах необходимо разработать проектно-сметную документацию, а в 2024-м году приступить к работам. Вместе с ВЭБ.РФ и «Росводоканалом» мы входим в большой проект по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры Саранска. Задача МинЖКХ четко и своевременно отработать этот вопрос.
Важное значение имеет реализация федерального проекта «Чистая вода». В следующем году планируется завершить строительство водоочистной станции в Ардатове, а также реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения в Ковылкино. Это позволит увеличить уровень обеспечения жителей республики качественной питьевой водой.
Весьма сложной остается ситуация с коммунальными услугами. В частности - критическая ситуация с Рузаевским водоканалом. С 2017 года водопроводные сети перешли в собственность частных компаний, которые пренебрегают обязанностями гарантирующего поставщика. Средства в модернизацию сетей не вкладываются, при высокой степени износа это приводит к частым аварийным ситуациям, перебоям с водоснабжением и водоотведением. Устранение аварий происходит несвоевременно, что, в свою очередь, приводит к повышению социальной напряженности.
«Так, только в мой адрес с прошлого года поступило 25 обращений по этому вопросу, в том числе и через приемную Президента Российской Федерации. Игорь Анатольевич Чадов, - обратился к министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Глава Мордовии, - продажа Рузаевского водоканала и доведение его до банкротства пришлись на ваш период работы, вы несете персональную ответственность за все возможные последствия. Поэтому занимайтесь этим вопросом, несмотря на то, сколько времени вы собираетесь работать в Правительстве».
Сказал руководитель региона и о том, что в текущем году изменен график индексации тарифов за жилищно-коммунальные услуги.
«Впервые за много лет индексация произойдет с начала года, это предусмотрено федеральными документами. Кроме того, документами предусмотрен рост тарифов не менее 9%, без учета инвестиционных программ и мероприятий по модернизации, а значит, по некоторым видам услуг тариф вырастет еще больше.
У республики с 2011 года накоплен огромный долг перед предприятиями ЖКХ. Так называемое «сглаживание», а по сути, просто перенос обязательств на более поздний срок, привело к долгам только перед электросетевыми организациями более 1 млрд.руб. Подход должен быть ответственным и взвешенным, с учетом интересов жителей и бюджета республики. Председателю Правительства поручаю взять вопрос тарифов на ЖКХ под личный контроль».
Многое предстоит сделать в сфере обращения с отходами. По решению Правительства Российской Федерации совместно с «Российским экологическим оператором» запланировано создание мощностей по обработке отходов, производству альтернативного топлива из высококалорийных фракций твердых коммунальных отходов для цементной промышленности региона и линий компостирования органических отходов, размещения новых объектов ТКО на территории Мордовии.
Суммарная мощность создаваемых объектов составит свыше 240 тыс. тонн в год, это 100% всего собираемого мусора в республике. Общий объем денежных средств определен в размере более 4 млрд. рублей.
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Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
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