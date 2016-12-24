Послание Главы Мордовии: В республике взялись за долгострои

Существенный вклад в развитие экономики Мордовии вносит строительный сектор, который в этом году по сравнению с предыдущим вырос более чем на 10% и по оценке превысит 29,5 млрд. рублей. Полностью ликвидирована проблема обманутых дольщиков. Строительство всех жилых домов перешло на использование эскроу-счетов. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 400 тыс.кв.м. жилья.

Заработал Градостроительный совет. На его заседаниях приняли решение приступить к комплексному развитию пилотных территорий, в том числе застройке шестого микрорайона Саранска и района ТЭЦ.

В следующем году Минстрою необходимо досрочно завершить программу по переселению людей из аварийного жилья. Жилищные условия должны улучшить 2900 человек.

Отдельно Глава республики остановился на задаче по достройке объектов, которые годами не функционируют. Наиболее показательный пример – Универсальный зал в Саранске, строительство которого велось 10 лет и было завершено лишь в прошлом году благодаря личной поддержке Президента. Для снижения нагрузки на республиканский бюджет принято принципиальное решение о передаче Универсального зала на баланс Мордовского госуниверситета.

Один из самых давних долгостроев - мусороперерабатывающий завод. Его строительство было начато еще 17 лет назад, а затем приостановлено. Задача – в кратчайший срок осуществить перепроектирование, запустить завод и вывести его на полную мощность.

Есть и другие важные объекты, строительство которых было приостановлено – реабилитационный центр «Ясная Поляна» в Зубовой Поляне и лыжная база Подлеснотавлинской средней школы Кочкуровского района. Председателю Правительства поручено взять на личный контроль эти вопросы.

В прошлом году в Мордовии начали ремонтировать детские лагеря, 2 объекта уже введены в эксплуатацию. Правительству необходимо разработать комплексную программу по вовлечению в оборот всех детских лагерей республики.

«Прошу Председателя Правительства взять на особый контроль и вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поддержка по данному направлению должна ежегодно увеличиваться. В целом жду от Правительства четкий план по опережающему решению данного вопроса. По этой теме есть заслуживающие внимания предложения Прокуратуры. К вопросу прошу подключиться депутатский корпус», - сказал Артём Здунов.