Послание Главы Мордовии: В следующем году в республике проведут межрегиональный фестиваль сидра

2023 год в Мордовии пройдет под знаком народного единства, в связи с чем Правительству РМ поручено разработать комплексный план мероприятий.

Была отмечена эффективность реализуемой в республике стратегии по развитию делового туризма, работы по привлечению мероприятий, крупных межрегиональных совещаний и форумов. Эта практика будет продолжена.

Через Президентский фонд культурных инициатив в следующем году будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма – в Саранске и Темниковском районе, развитие этноцентров в селах Старая Теризморга и Паракино. В каждом районе республики предложены свои маршруты для самостоятельного посещения: разработан тур «Непобедимый Адмирал Ушаков», тур выходного дня «Зов торамы» получил статус национального маршрута. В следующем году на развитие туристических маршрутов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет направлено более 80 млн рублей.

Глава Мордовии напомнил, что в этом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание «Мордовский мореный дуб» и предложил пройти по этому пути еще раз - зарегистрировать «Мордовский сидр». «Предлагаю поддержать инициативу наших предпринимателей и в следующем году провести в республике межрегиональный фестиваль сидра! Прошу Председателя Правительства В.Н. Сидорова оказать содействие в проведении фестиваля сидра».

По поручению Президента РФ будет сформирован всероссийский реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристический потенциал, куда планируется включить паломнический кластер в Темникове. Здесь также необходимо проработать вопросы привлечения федерального финансирования на строительство автодороги «Старый Город – Вещерка». Кроме того – восстановить исторический облик зданий в центральной части города, расширить гостиничный номерной фонд, благоустроить общественные территории, организовать точки питания, ремонт и строительство дорог, а также развитие пяти туристических маршрутов.

В рамках президентских поручений также будет проработан вопрос восстановления усадьбы Н.П. Огарева. Такую задачу с привлечением федеральных средств Глава Мордовии поставил перед руководством МГУ.

В 2023 году в республике пройдет конкурс «Национальный сувенир», направленный на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

В современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для поддержки сферы национальной политики было предложено учредить премию «Национальное достояние».

«Программа развития мордовских языков и культуры призвана, прежде всего, сохранить нашу богатую историю. Важно обращать внимание на традиции и обычаи эрзян и мокшан, на наши праздники. Это является основой духовной сущности, обеспечивающей нашу идентичность, которую мы сохранили от наших предков. Все это обретает особый смысл только когда мы осознаем себя единой нацией с народами России», - сказал Артём Здунов.

Важным событием общественно-политической жизни России станет проведение в августе следующего года в Саранске II-го Всероссийского форума угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и перспективы», инициированного Федеральным агентством по делам национальностей. Также в дни форума пройдут Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе» и очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.