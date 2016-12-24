Послание Главы Мордовии: 15% бюджета республики направляется на отрасль здравоохранения

На реализацию национальных проектов в Мордовии в 2023 году направлены заявки для привлечения федеральных средств на сумму почти 13 млрд. рублей, что на 5% больше объемов текущего года. Глава Мордовии обратил внимание присутствующих на необходимость рачительного подхода к выделяемым государственным средствам и неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 года, закуплено 58 единиц автотранспорта, медицинские организации дооснащены современным оборудованием. Завершен капитальный ремонт в пятой республиканской клинической больнице, начались работы по капремонту поликлиники в Кочкурове и еще в шести организациях республики.

Полноценно заработали детский хирургический корпус и новая поликлиника онкодиспансера. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию удалось повысить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Поэтому особое значение имеет вопрос реконструкции здания существующего корпуса республиканского онкодиспансера. Реализация этого проекта поддержана Правительством РФ.

Впервые за многие годы началась модернизация учреждений социального обслуживания старшего поколения: построен новый комплекс зданий Ковылкинского дома-интерната, приступили к строительству аналогичных учреждений в Краснослободском и Ичалковском районах. По региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», стартовавшей в текущем году, закуплено оборудование на 200 млн рублей, в том числе первый в республике переносной аппарат УЗИ для Республиканского гериатрического центра.

15% бюджета республики направляется на отрасль здравоохранения. В том числе на закупку оборудования и медикаментов. При этом Артём Здунов отметил - стоимость приобретаемых лекарств даже на торгах существенно выше, чем в соседних регионах. В отдельных случаях разница стоимости аналогичных препаратов превышает 10%.

«При этом мы ежегодно сталкиваемся с проблемой нехватки медикаментов для льготных категорий граждан. В условиях ограниченности собственных доходов прошу Счетную палату Республики Мордовия провести проверку и дать оценку деятельности ГУП «Фармация» с целью оптимизации расходов, включая затраты на закупки и логистику».

Глава Мордовии заострил также внимание, что одна из приоритетных задач – развитие медицины на селе. По программе «Земский доктор» с 2012 года подготовлено более 300 специалистов, 85% из них полностью выполнили свои обязательства. Это хороший результат. Но по истечении 5-летнего контракта большинство остаются работать в сфере здравоохранения республики, но уже не в сельской местности. Поэтому необходим ежегодный приток новых кадров. В прошлом году приняты на работу и обеспечены выплатами 37 человек, в этом году – столько же. В следующем году реализация программы будет продолжена.

Сейчас в Мордовии функционирует более 120 фельдшерско-акушерских пунктов. В поселке Тургенево и селе Береговые Сыреси Ардатовского и Ичалковского районов смонтированы 2 блочно-модульных здания врачебных амбулаторий с необходимым оборудованием на сумму 35 млн. рублей, до конца года завершится монтаж ФАПа в селе Лобаски Атяшевского района.

При этом руководитель региона обратил внимание - наличие современного модульного ФАПа даже в полной комплектации само по себе вопрос не решает. «Посещая районы, я столкнулся с тем, что некоторые ФАПы оказались закрыты, без указания телефонов для связи. То есть при наличии медучреждения и оборудования человек фактически не может получить помощь. Это, конечно, недопустимо. Каждый такой объект должен работать, быть обеспечен медицинским персоналом, доступом в Интернет, необходимыми лекарственными средствами», - подчеркнул Артём Здунов и поручил взять эти вопросы на личный контроль министра здравоохранения РМ Олега Маркина.