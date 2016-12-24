Послание Главы Мордовии: Новые рабочие места и социальная инфраструктура на селе

Определяющее значение для отрасли АПК и экономики в целом имеет реализация инвестпроектов. На следующий год проектов будет 12 - на 6 млрд. рублей, будет создано 350 рабочих мест.

Среди них - строительство завода по переработке молока, ООО «Мечта»; строительство молочного комплекса «Дубенский» на 6450 фуражных коров, ООО «Хорошее Дело»; строительство тепличного комплекса, АО «Тепличное»; строительство комбикормового завода, ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»; строительство завода по производству кормов для домашних животных, ООО «Рузаевские пищевые технологии».

Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с качеством жизни сельчан. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» жилищные условия улучшили более тысячи жителей республики.

Реализовано 170 проектов по благоустройству сельских территорий, в следующем году к ним прибавится еще семьдесят.

Для примера: построены единый спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами в Краснослободском районе, 2 плавательных бассейна в Ардатове и Атяшеве, 3 мини-стадиона с искусственным покрытием в Дубенском, Старошайговском и Атяшевском районах. Отремонтирован детский сад в Старошайговском районе.

Построено и отремонтировано 6 домов культуры в Старошайговском, Лямбирском, Атяшевском, Дубенском, Ардатовском и Большеигнатовском районах.

Также планируется строительство дома культуры в совхозе «Красное Сельцо», ремонт дома культуры в селе Большая Елховка, двух детских садов в этих же населенных пунктах.