Послание Главы Мордовии: Новые рабочие места и социальная инфраструктура на селе

Вековая дата
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Определяющее значение для отрасли АПК и экономики в целом имеет реализация инвестпроектов. На следующий год проектов будет 12 - на 6 млрд. рублей, будет создано 350 рабочих мест.
Среди них - строительство завода по переработке молока, ООО «Мечта»; строительство молочного комплекса «Дубенский» на 6450 фуражных коров, ООО «Хорошее Дело»; строительство тепличного комплекса, АО «Тепличное»; строительство комбикормового завода, ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»; строительство завода по производству кормов для домашних животных, ООО «Рузаевские пищевые технологии».
Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с качеством жизни сельчан. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» жилищные условия улучшили более тысячи жителей республики.
Реализовано 170 проектов по благоустройству сельских территорий, в следующем году к ним прибавится еще семьдесят.
Для примера: построены единый спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами в Краснослободском районе, 2 плавательных бассейна в Ардатове и Атяшеве, 3 мини-стадиона с искусственным покрытием в Дубенском, Старошайговском и Атяшевском районах. Отремонтирован детский сад в Старошайговском районе.
Построено и отремонтировано 6 домов культуры в Старошайговском, Лямбирском, Атяшевском, Дубенском, Ардатовском и Большеигнатовском районах.
Также планируется строительство дома культуры в совхозе «Красное Сельцо», ремонт дома культуры в селе Большая Елховка, двух детских садов в этих же населенных пунктах.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции