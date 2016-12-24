Послание Главы Мордовии: Промышленность республики работает по импортозамещению

Несмотря на колебания цен, изменение цепочек поставок и прочие ограничения, возникшие барьеры открыли возможности нашим предприятиям заместить недостающие позиции, захватить перспективные рынки. Многие уже сумели адаптироваться к новым условиям.

«Для этого на базе регионального Фонда развития промышленности создан Центр кооперации и импортозамещения. Его основная задача – поиск новых контрагентов для обеспечения их сырьём и комплектующими. По запрашиваемым позициям найдены поставщики из России, а также Китая и других дружественных стран, налажена логистика с прежними контрагентами. В результате к середине лета нам удалось заместить около 80% импортируемых запчастей, оборудования, сырья, комплектующих изделий. Это 900 товарных позиций и участие 42 организаций», - отметил Артём Здунов.

Широкую линейку продукции начали поставлять и под нужды предприятий регионов страны. Продукцией наших предприятий закрывается потребность российских компаний в катанке, которую ранее закупали в Испании, Голландии, Китае (ЭМ-КАТ), в кабельной продукции различной модификации (Оптикэнерго, Сарансккабель), оптических приборах – линзах и лазерных зеркалах («Кристаллическая Оптика»). Кроме того, изготовлено оборудование для переработки молока, освоено производство строительных химикатов и химических продуктов для сельскохозяйственной отрасли, производство огнестойких стеновых панелей. Одна из задач – более плотная работа с крупными федеральными игроками. Так, объем поставок нашей продукции под нужды Газпрома за 9 месяцев составил более 850 млн. рублей, что в 2 раза превышает показатели прошлого года.

Еще более заметный рост у промпредприятий республики во взаимодействии со строительным сектором. Объем поставок для обеспечения его потребностей увеличился более чем в 4 раза, превысив 1 млрд. рублей.