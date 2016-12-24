В Саранске прошли тренировочные учения по отработке действий жителей жилых домов при эвакуации

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По информации МЧС по РМ, сегодня в 14:30 жители домов в Ленинском, Пролетарском и Октябрьском районах услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», после чего начали эвакуацию в приспособленные для укрытия помещения.
Учитывая рабочий день, людей в квартирах было немного и все прошло достаточно быстро. Тем, кто не понимал, что делать специалисты разъясняли - эвакуация в экстремальной ситуации является необходимой мерой и становится надежным способом защиты.
Жильцам объяснили, что нужно взять с собой при настоящей эвакуации: документы, деньги и немного продуктов. Оперативно собрав все необходимое, следует немедленно передвигаться в том направлении, которое будет указано в информации о чрезвычайной ситуации.
Тренировка проводилась Государственным комитетом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ совместно с Администрацией городского округа Саранск во взаимодействии с Главным управлением МЧС по РМ.
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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