Глава Темниковского района ответит на вопросы граждан в прямом эфире

18 ноября в 10:00 в паблике «Жизнь и работа Темниковского района» Глава Темниковского района Олег Родайкин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Все интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/32hX8S либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.