Глава Темниковского района ответит на вопросы граждан в прямом эфире

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
18 ноября в 10:00 в паблике «Жизнь и работа Темниковского района» Глава Темниковского района Олег Родайкин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.
Все интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/32hX8S либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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