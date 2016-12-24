Полиция в Саранске разыскивает парня, ушедшего из кальянной в чужом пальто

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Полицейскими в столице Мордовии разыскивается причастный к краже молодой человек. По предварительным данным, 13 ноября парень похитил пальто из гардеробной кальянной, расположенной по улице Невского.
Приметы: на вид 18-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: белая футболка с рисунком, темные джинсы.
Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-32 или 102 (02).
Поделиться в соц. сетях:
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва