Полиция в Саранске разыскивает парня, ушедшего из кальянной в чужом пальто

Полицейскими в столице Мордовии разыскивается причастный к краже молодой человек. По предварительным данным, 13 ноября парень похитил пальто из гардеробной кальянной, расположенной по улице Невского.

Приметы: на вид 18-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: белая футболка с рисунком, темные джинсы.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-32 или 102 (02).