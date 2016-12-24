В Саранске 83-летний пенсионер стал новой жертвой «аварийных» мошенников

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 83-летнего местного жителя.

Пенсионер рассказал в полиции, что днем 12 ноября ему позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что его дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. С целью решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности требовалось заплатить денежные средства. При этом незнакомец поинтересовался, какая сумма есть в распоряжении пожилого мужчины.

Житель Саранска сообщил, что у него имеется 98 тысяч рублей. Звонивший в ответ заверил, что их будет достаточно для разрешения ситуации. Собеседник тут же уточнил, что деньги нужно будет передать курьеру, который приехал за ними спустя некоторое время.

По словам потерпевшего, наличность незнакомцу он передал через приоткрытую дверь, поэтому не запомнил приметы «гонца». После произошедшего пожилой мужчина решил позвонить своей дочери, которая даже не имеет водительского удостоверения и автомобиля. Дочь сообщила, что у нее все в порядке, и тогда дедушка пошел в полицию.

В настоящий момент устанавливается личность и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские напоминают, что в последнее время в интернете нередко встречаются объявления о возможности дополнительного заработка за услуги так называемого курьера. В их задачу входит получение денежных средства у граждан, проживающих по определенным адресам, с целью дальнейшего перевода третьим лицам. За это предусматривается вознаграждение, как правило, в 10 процентов от суммы.

МВД по РМ предупреждает, что выполняя такие «поручения», курьеры могут получить статус соучастников преступления и понести уголовную ответственность за мошенничество.