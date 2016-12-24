В Саранске прокуратура проверила качество жилья, которое предоставляется сиротам

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Саранска с привлечением специалистов органов контроля провели проверку соответствия установленным требованиям, нормативам и условиям контрактов жилья для сирот.

Было установлено, что в 2022 году Департаментом по социальной политике Администрации г.о. Саранск приобретено 17 квартир в столице Мордовии для их последующей передачи сиротам.

По информации Прокуратуры РМ, при осмотре десяти жилых помещений сотрудники надзорного ведомства выявили недостатки - в квартирах отсутствовали потолочные плинтусы, оконные откосы, сантехническое оборудование, газовые плиты оставались не подключенными. Несмотря на указанные недостатки жилье было принято должностными лицами администрации без претензий к техническому и санитарному состоянию квартир.

В этой связи прокурор района объявил предостережение заместителю Главы Администрации г.о. Саранск – Директору Департамента по социальной политике о недопустимости нарушений закона при исполнении переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Только после устранения всех нарушений квартиры в надлежащем качестве будут переданы сиротам.