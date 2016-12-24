Импортозамещение с помощью 3D печати

Независимость от поставок из-за границы – залог экономической безопасности страны. В этом году импортозамещение стало особенно актуальным. Помочь жителям Мордовии с заменой деталей и комплектующих может компания «Дельта 3D».

Зачем закупать запчасти для оборудования и машин за границей, если с помощью современных технологий их можно просто напечатать? Изделия аналогичны оригиналам и внешне, и по качественным характеристикам. Процесс 3D печати довольно простой. Первый этап — разработка виртуальной модели необходимой детали. Ее делают по образцу изделия заказчика. Возможны и необходимые модификации - конструкцию усиливают или упрощают.

Затем модель готовят к печати: выбирают пластик, подбирают параметры и отправляют на финальную стадию. В зависимости от размера, типа материала производство занимает от 30 минут до нескольких суток. Компания работает с разными организациями, импортозамещает изделия для многих сфер.

Как сообщает руководитель производства компании «Дельта 3D» Максим Кудашкин: «Предприятие готово к производству всего, что можно изготовить из пластика, начиная от пищевого производства, заканчивая тяжелым машиностроением».

Производство шестеренок, втулок, муфт и прочих деталей механизмов отлажено на 100%. Многие отечественные детали используются дольше зарубежных аналогов и стоят в разы дешевле. Необходимость в импорте отпадает сама собой.

Помимо этого компания занимается и проектированием заграничных изделий. Продукция «Дельта 3D» востребована не только в нашей республике - по всей стране. Сложившаяся ситуация открыла перед компанией новые перспективы роста, ведь импортозамещение сейчас задача государственной важности.