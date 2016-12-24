В Доме Культуры Торбеевского района продолжается реконструкция

Дом культуры Торбеевского района — участник национального проекта «Культура». Работы по глобальному обновлению объекта в самом разгаре — сейчас идёт очередной этап реконструкции.

Этих перемен торбеевцы ждали немало лет! Районный Дом культуры был построен в 1976 году. За это время до 2021 года здесь проводили лишь несколько косметических ремонтов. Так что и здание, и помещения находились в непригодном состоянии.

Реконструкция рассчитана на несколько этапов. На первый было выделено более 44 миллионов рублей, в этом году — 25 миллионов рублей. Сейчас идёт внутренняя отделка помещений. Реконструкция позволит внедрить в работу ДК новые формы работы, значительно расширить спектр услуг — здесь появятся дополнительные зоны для творчества, развития и отдыха! Жители района ждут завершения строительных работ с нетерпением!

Как поделился директор ДК: люди в Торбеево с удовольствием приходят на все события, концерты и творческие вечера! С завершением реконструкции таких мероприятий обещают проводить ещё больше!