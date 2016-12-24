Догазификация в посёлке Крюковка Зубово-Полянского района

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Догазфикация в республике проходит успешно и полным ходом. В 2022 году планируется провести газ в 488 населённых пунктов по всей Мордовии, которые участвуют в программе газификации.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан. Уже более половины домов по всей республике, владельцы которых заключили договор, догазифицированы. Посёлок Крюковка — один из населённых пунктов, который участвует в программе газификации. В работе по догазификации Зубово-Полянского района сотрудникам Газпром Межрегионгаз активно помогает администрация муниципалитета.
Сейчас уже газифицированы более двухсот пятидесяти домовладений. По словам Владислава Поршина - Главы Администрации Зубово-Полянского муниципального района, в программе стоит ещё порядка около 100 домовладений, которые необходимо газифицировать. Программа реализуется в течение текущего года. И имеются планы по реализации на следующий год. Люди очень активно участвуют, люди идут с желанием. Нет трудностей в оформлении документов. Газопровод длиной около двух километров введён в эксплуатацию в 2021 году, а теперь выполнены и 11 принятых заявок жителей — газовые сети построены до границ земельных участков.
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