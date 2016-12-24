Безналичная оплата постепенно заменяет бумажные деньги. Популяризации этой системы на предприятиях торговли, общественного питания, в общественном транспорте способствует проект «Безналичная Мордовия». В рамках его реализации осуществляются стимулирующие меры для предпринимателей, которые внедряют услуги безналичного расчёта. Например, представители бизнеса могут принимать оплату не через платёжный терминал, а через QR-код. Такую возможность даёт Система быстрых платежей — этот сервис позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона и оплачивать товары и услуги.

Эксперт Отделения – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Мария Сонина объясняет: «У такого способа оплаты есть ряд преимуществ: низкая комиссия — не более 0,7% от суммы платежа. Кроме того, до конца этого года государство возмещает субъектам малого и среднего бизнеса комиссии, которые они заплатят банкам за приём платежей через СБП. Возмещение проходит через обслуживающие банки, которые включены в программу. Принимать оплату за свои товары и услуги через СБП могут и самозанятые. Для них действует тариф — не более 0,4% от суммы платежа. Оплатить товар через СБП легко: нужен телефон с встроенной камерой и приложение банка».

СБП предлагает различные варианты приёма безналичной оплаты: QR-код или платёжная ссылка.

По первому варианту продавец размещает код на любой поверхности (например, POS-терминала, кассового аппарата) или в интернет-магазинах. Второй вариант – платёжную ссылку или «мгновенный счёт» используют в приложениях и в мобильных версиях сайтов.

Чтобы подключиться к СБП, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или самозанятому надо обратиться в банк, где у него открыт счёт. Условие: банк должен быть участником СБП. Найти его можно на сайте Национальной системы платёжных карт. После этого выбрать удобный сценарий оплаты, подключить сервис и начать принимать платежи.