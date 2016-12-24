Центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей и самозанятых

Закупка оборудования, реконструкция производства, аренда помещений и многое другое. Бизнес требует немалых вложений. Одно из решений денежных проблем – микрозаймы, а получить их можно в центре «Мой Бизнес». Государственную поддержку оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Согласно статистике, только за 2022 год на развитие собственного бизнеса предпринимателям из Мордовии выдано свыше 500 млн рублей. Люди выбирают «Мой бизнес» по многим причинам, одна из них: максимальный размер микрозайма — 5 миллионов рублей, а процентная ставка не превышает 7,5% годовых.

На данный момент в фонде действуют 18 программ микрофинансирования, а также специальная программа для предпринимателей моногородов Республики. Заём им предоставляется всего под 3,75% годовых. Есть специальное предложение и для предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах.Под 5,5% годовых, предприниматель может взять заём и направить денежные средства на любые цели, которые связаны с развитием бизнеса.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые особенно пострадали в период пандемии, также могут рассчитывать на выгодное предложение. Процентная ставка для них составит те же 5,5 % годовых.

Отдельное внимание уделим новой программе инвестиционного кредитования – заём «Проектный». Процентная ставка на весь период кредитования составляет всего 3% годовых, сумма заёма от 5 до 30 млн рублей предоставляется на срок до 10 лет.

Как рассказывает начальник отдела по работе с заёмщиками микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» Наталья Домнина: «В связи с тем, что программа реализуется в рамках социально-экономического развития Республики Мордовия, нужно выполнить условия: увеличение объема налоговых поступлений, рост численности сотрудников и привлечение или вложение собственных средств в проект. В программе могут принимать участие только юридические лица, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более одного года».