Мордовия впервые увидит спектакль с участием детей с ОВЗ и инвалидностью

Театр для каждого. В Саранске активно идет подготовка инклюзивного спектакля с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 50 юных актеров покажут — доступной может быть не только среда, но и искусство.

Спектакль с участием детей с ОВЗ и инвалидностью Мордовия увидит впервые — такая возможность появилась благодаря поддержке Фонда культурных инициатив. Проект инклюзивного театра «Солнечный» включает в себя не только работу над самой постановкой. Юные актеры посещают мастер-классы, ходят на спектакли с участием профессионалов. Оттачивают сценическую речь, учатся пластике и актерскому мастерству у опытных театралов.

Сейчас работа над постановкой выходит на завершающий этап — активно идут прогоны и чистки, выбор музыки и подготовка реквизита. Творчество помогает маленькому человеку выразить себя. Играя и фантазируя, ребенок раскрепощается, становится увереннее, открывается миру. Для особенных детей это важно вдвойне. Премьера инклюзивного спектакля намечена на февраль 2023 года.