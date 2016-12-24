На снижение числа аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения, можно повлиять

Начальник ЦАФП ГИБДД МВД по РМ Павел Южалин озвучил меры, которые принимаются для снижения аварийности на «встречке». Этот вид ДТП имеет наиболее тяжкие последствия.

«В первую очередь донести до каждого водителя информацию об опасности подобных маневров и необходимости безусловного выполнения требований Правил дорожного движения. Иногда даже в разрешенных для обгона местах, но в условиях недостаточной видимости или при наличии других особенностей в конкретный период времени (большая колонна автомобилей, узкий участок дороги, изгибы и неровности дороги и т.д.) следует отказаться от совершения такого маневра.

Во-вторых, это приведение улично–дорожной сети и транспортной инфраструктуры в такое состояние, чтобы даже при условии нарушения Правил дорожного движения это не приводило бы к травмированию или гибели участников дорожного движения. Либо исключение возможности нарушить ПДД. К этим мерам относятся физическое разделение встречных транспортных потоков ограждениями любого типа, обеспечение контроля скоростного режима, требований знаков и дорожной разметки средствами автоматической фиксации нарушений ПДД и т.д. На это как раз и нацелен национальный проект «Безопасные и качественные дороги».